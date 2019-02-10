كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 06:59 مساءً - تخفيضات علي أسعار سيارات فولفو ومرسيدس وكيا

أعلن وكلاء فولفو ومرسيدس وكيا التخفيضات التالية :

290 ألف جنيه تخفيضات لـ«فولفو»

أعلن وكيل الشركة السويدية «فولفو» في مصر، تخفيض أسعار جميع الطرازات المتاحة في سوق السيارات المصرية، يأتي ذلك بعد شهر كامل من إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، ووفقًا للأسعار الجديدة، انخفضت أسعار الطرازات الثلاثة لـXC60 الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2019، لتصبح أسعار الفئة الأولى 990.000 جنيه، بدلاً من مليون و190 ألف جنيه، بنسبة تخفيض 200 ألف جنيه، وتراجعت الفئة الثانية نفس القيمة لتباع بمليون و90 ألفًا، بدلاً من مليون و290.000 جنيه.

أما الفئة الأعلى من XC60 فقد نالت التخفيض الأكبر، حيث تراجعت بمقدار 250 ألف جنيه، لتباع بسعر رسمي يبلغ مليونا و140 ألف جنيه، بدلاً من مليون و390 ألف جنيه.

وشملت التخفيضات فولفو XC90 الرياضية متعددة الاستخدامات سباعية المقاعد الكبيرة موديل 2019، وأصبح سعر الفئة القياسية مليونا و390.000 جنيه، بعد أن كانت تبدأ من مليون و680.000 جنيه، بنسبة تخفيض 290.000 جنيه. وتراجع سعر النسخة الأعلى من XC90، بمقدار 290 ألف جنيه، ليكون سعرها مليونا و690 ألف جنيه، بدلًا من مليون و980 ألف جنيه.

مرسيدس.. تخفيضات كبيرة

بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على بدء تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، أعلنت مرسيدس-بنز مصر عن الأسعار الجديدة التي ستقدم بها سياراتها في السوق المصري.

وسجلت الفئة الأولى من CLA-CLASS سعر 590 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ660 ألف جنيه، فيما سجلت السيارة GLA-CLASS سعر 705 آلاف جنيه، والفئة الأولى لـC-CLASS C180 نحو 820 ألف جنيه، والفئة الثانية C180 AMG بسعر 920 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 930 ألف جنيه، والفئة الرابعة C180 كوبيه AMG بسعر 995 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة الخامسة C180 مكشوفة AMG سعر مليون و45 ألف جنيه.

كما سجلت الفئة الأولى من السيارة الـSUV طراز GLC300 AMG سعر مليون و420 ألف جنيه، والفئة الثانية الكوبيه GLC300 AMG، بسعر مليون و650 ألف جنيه، وE-CLASS طراز E180 فئة أولى بسعر مليون و110 آلاف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليون و240 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر مليون و520 ألف جنيه. والفئة الرابعة بسعر مليون و520 ألف جنيه أيضا.

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والفئة الأولى من E300 AMG كوبيه، بسعر مليون و995 ألف جنيه، والفئة الثانية المكشوفة بسعر 2 مليون و95 ألف جنيه.

كيا.. انخفاضات وزيادات

أعلن وكيل الشركة الكورية الجنوبية -كيا- في مصر إجراء تخفيضات على أسعار موديلات كيا المختلفة، رغم أنها ليست ذات منشأ أوروبي.

انخفضت الفئة الأولى لكيا سبورتاج، من 459 ألفا و900 جنيه إلى 424 ألفا و900 جنيه، والفئة الثانية من 484 ألفا و900 جنيه إلى 449 ألفا و900 جنيه، وفئة ثالثة من 529 ألفا و900 جنيه إلى 489 ألفا و900 جنيه، والفئة الرابعة من 564 ألفا و900 جنيه إلى 524 ألفا و900 جنيه.

أما كيا بيجاس فانخفضت الفئة الأولى من 249 ألفا و900 جنيه إلى 239 ألفا و900 جنيه، والفئة الثانية من 264 ألفا و900 جنيه إلى 254 ألفا و900 جنيه.

فيما سجلت أسعار كيا سورينتو، تراجعًا في الفئة الأولى من 769 ألفا و900 جنيه إلى 749 ألفا و900 جنيه، والفئة الثانية من 869 ألفا و900 جنيه إلى 859 ألفا و900 جنيه، والفئة الثالثة من 969 ألفا و900 جنيه إلى 959 ألفا و900 جنيه.

في المقابل رفع وكيل كيا في مصر، أسعار موديلات أخرى، منها كيا ريو، حيث ارتفعت الفئة الأولى من 279 ألفا و900 جنيه إلى 284 ألفا و900 جنيه، والفئة الثانية من 309 آلاف و900 جنيه إلى 314 ألفا و900 جنيه، والفئة الثالثة من 334 ألفا و900 جنيه إلى 339 ألفا و900 جنيه.

كما شهدت أسعار كيا سيراتو، ارتفاعات أيضًا حيث ارتفع سعر الفئة الأولى من 329 ألفا و900 جنيه إلى 334 ألفا و900 جنيه، والفئة الثانية من 354 ألفا و900 جنيه إلى 359 ألفا و900 جنيه، والفئة الثالثة من 379 ألفا و900 جنيه إلى 384 ألفا و900 جنيه، والفئة الرابعة من 419 ألفا و900 جنيه إلى 424 ألفا و900 جنيه.

يذكر أن الاجتماع الطارئ لشعبة تجار السيارات قد شهد اشتباكات لفظية واتهامات متبادلة بين أعضاء شعبة السيارات بالغرف التجارية بسبب أسعار السيارات ومشاكل داخلية تسببت في رحيل البعض عن الاجتماع، بسبب رفض البعض إجراء تخفيضات في أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار، بسبب أنهم اشتروا هذه السيارات بسعر الدولار القديم، الذي كان يقترب من 18 جنيها، مقابل بعض التجار الذين أبدوا موافقتهم على تخفيض الأسعار.