كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 06:59 مساءً - قطع المياه عن 7 مناطق في الجيزة.. غدا



أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن 7 مناطق في الجيزة. وأضافت الشركة أن المناطق هي: (عرب الساحة – مسجد أسامة بن زيد – سمير صادق – سعد زغلول – طريق 11 – جسر المنوات – شارع الجمهورية) بمركز ومدينة البدرشين. وأشارت إلى أن القطع ابتداءً من الساعة 6 مساء غدٍ الإثنين 11/ 2/ 2019، وحتى الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء 12/ 2/ 2019، نظرًا لأعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي للمياه المرشحة بمحطة مياه البدرشين ضمن برنامج العمرات السنوية.

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