كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 06:59 مساءً - صور: عشرات المصابين في اشتباكات بين متظاهري السترات الصفراء بفرنسا

وقعت اشتباكات بين أعضاء حركة السترات الصفراء، وذلك خلال المسيرات التي انطلقت أمس بفرنسا، للمطالبة بمزيد من التدابير الإصلاحية وإقالة الحكومة.

وأسفرت الاشتباكات التي وقعت للمرة الأولى بين متظاهري السترات الصفراء في مدينة ليون الفرنسية عن إصابات عديدة بين المتقاتلين، فاستخدموا العصي التي معهم لضرب بعضهم البعض، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال أحد المتظاهرين الذين شهدوا أعمال العنف في المدينة الجنوبية الشرقية، إن الشجار حدث بين أعضاء الحركة من اليمين واليسار المتطرفين، مضيفا أنهم استخدموا كل الأسلحة التي كانت معهم، وأضاف أن الشرطة اضطرت في النهاية للتدخل للفصل بين المتقاتلين باستخدام القنابل المسيلة للدموع.

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ونشر بعض النشطاء الذين شهدوا الشجار فيديوهات لها، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها أعضاء السترات الصفراء وهم يتقاتلون ويضربون بعضهم بالأيدي والأعلام والعصي.

وانطلق آلاف المتظاهرين في مسيرات، أمس السبت، بكل أنحاء فرنسا ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمطالبة بمزيد من التدابير الإصلاحية وإقالة الحكومة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لتدخل التظاهرات المستمرة منذ نوفمبر الماضي في أسبوعها الـ13.