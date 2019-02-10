تجنبي "السمنة".. تساعد في الإصابة بـ7 أنواع من "السرطانات"

قال الدكتور أحمد المصري أستاذ الجراحة العامة، وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحة السمنة، إن زيادة الوزن المفرطة تسبب في أكثر من 7 أنواع من السرطانات.

وأضاف "المصري"، في تصريحات صحفية، أن هذه الأنواع ممثلة في سرطان المعدة، والبنكرياس، والكبد، والمرارة، فضلا عن سرطان الدماغ، والدم، والمبيض، والغدة الدرقية.

وأشار إلى أن الإصابة بالسمنة ترفع من خطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطان مثل القولون والثدي والمريء والكلى والرحم، وفقًا للدراسات العملية الحديثة.

وأكد أنه يجب اتباع نمط حياة وغذاء صحي يجنب الإصابة بالسمنة، وبالتالي الإصابة بالأمراض الصحية المختلفة، أو التخلص من السمنة من خلال جراحات السمنة المختلفة مثل التكميم أو تحويل المسار أو غيرها من الجراحات المناسبة.

وتابع أن أعداد المصابين بالسمنة بمصر في ارتفاع مستمر، ما يعني أن جميع هؤلاء معرضين للإصابة بالسرطان، مما يستدعي تدخلاً جدياً في الأمر للسيطرة على عواقبه.

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