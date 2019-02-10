خبيرة أسرية تكشف أسباب "أنانية الأطفال" وطرق علاجها

قالت الخبيرة الأسرية والنفسية، لمى الصفدي، إنَّ الأطفال لديهم حب التملك لأغراضهم لأنها تُوحي بالانتماء بالنسبة إليهم، مثل الألعاب فيعتقدون أنه لا أحد يُنافسهم عليها.

وأضافت "لمى"، خلال لقائها ببرنامج "يوم جديد"، المُذاع على قناة "الغد الإخبارية"، أنَّ الطفل الأناني دائمًا ما يَسعى للاحتفاظ بممتلكاته، موضحًة أنَّ الأنانية سلوك يَتطور مع التقدم في العمر، ويجب احترام رغبة الطفل في الاحتفاظ بإحدى لعباته، مشيرة إلى أنَّ الطفل الذي يتمسك بكل الألعاب ويرفض مشاركة غيره هو طفل أناني.

وقالت: "يُعاني العديد من الأطفال من الأنانية المفرطة لاسيما إذا كانوا مدللين من قبل أسرهم، فعلامات الأنانية تبدأ في مراحل الطفولة المبكرة، لكنها تستمر أحيانًا حتى الكبر حال عدم معالجة هذا السلوك بطرق علمية صحيحة".

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