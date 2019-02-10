البنفسجي والبينك موضة ألوان أزياء شتاء 2019 .. إليكِ باقي القائمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - تهيمن بعض درجات الألوان على الأزياء كل موسم، بحسب ما نراه بأسابيع الموضة العالمية.

وهذا العام كان حافلًا بتنوع واختلاف كبير بين الألوان الرائجة، بخاصة وأنّ كثيرًا من هذه الالوان قد اختفى لمدة كبيرة كالبنفسجي، والأخضر البحري الذي كان قد ارتبط لأعوام أيضًا بالصيف مثلًا، وإليكِ التفاصيل بشكل أقرب على قائمة موضة ألوان أزياء شتاء 2019.