5 صيحات خاطفة للأنظار اعتمدتها مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - الكثير من الصيحات العالمية ظهرت هذا الشتاء، كل صبيّة تختار ما يناسبها، لكنّ مدونات الموضة المحجبات لاحظنا تركيزهنّ على بعض من الأزياء العصرية، والتي تناسب ستايل الفتاة المحجبة، لاطلالة أنيقة وخاطفة للأنظار ومحتشمة كذلك، فما هي هذه الصيحات؟



رسومات الحيوانات البرية

ممّا لا شك فيه، أنّ صيحة رسومات الحيوانات البرية قد ظهرت بشكل واضح هذا الموسم، اعتمدت كثير من النجمات العالميات، وكذلك مدونات الموضة بطريقة ذكية ومختلفة.

لفتنا الفستان الطويل الذي اختارته الفاشينيستا حنان طه علي برسومات جلد الثعبان، وبتنسيق هادئ وبسيط، اعتمدت معه بوت الساق الأسود، وطرحة نود كريمي، لأنّ طبيعة هذا الفستان مع قوة الرسومات لا تحتاج للكثير من الألوان حتى لا تبدي مبهرجة.





البناطيل الواسعة

من الخيارات الذكية أيضًا للمحجبات، هو الاعتماد على هذا الموديل من البناطيل الفضفاضة، والتي تستطيعين معها ارتداء البلوزات والجواكيت القصيرة، وعادة ما تختار هذه الصيحة المدونة الخليجية مرمر محمد، كالبنطلون المكسر البليسيه مع القميص الأبيض، لاطلالة كلاسيكية أنيقة تتحدث عن الذوق المترف.





ألوان المخمل

هيمنت موضة اختيار القطع بألوان المخمل بشكل كبير، وتباعًا امتلأت بها حسابات المدونات على انستقرام، وكل فاشينيستا كانت تعبّر عن ذوقها الأنثوي بطريقتها الخاصة، بدرجات هادئة وناعمة من الألوان.

اختارت هذه الصيحة الفاشينيستا المصرية سهر فؤاد، ببلوزة بيضاء، مع جيب بنطلون بينك، وحجاب وردي فاتح، مع حقيبة باللون العنبي كسرت بها الأجواء الهادئة.





المعاطف بفرو الخروف

شاهدنا الكثير من معاطف بـ فرو الخروف هذا العام على منصة عروض الأزياء، مثل كلوي Chole ولويس فيتون Louis Vuittion. اختارت الفاشينيستا جسيرة معطفًا بدرجة البيج النود، أنيقًا وعصريًّا وقطعة يمكن تحويلها من كاجوال إلى كلاسيك، نسقتها مع الجينز الفاتح، وبوت الكاحل بدرجة الجاكيت نفسها، للمسة شبابية تناسب الصبايا المراهقات.



الكاروهات

الكثير من الصيحات المختلفة عادت من زمن الستينيات، كان من بينها نقوشات الكاروهات، وهي من الصيحات المرتبطة بشكل كبير بموسم الشتاء، أعجبنا منها هذا الجاكيت الذي اختارته المدونة دلال الدوب بخامة التويد الدافئة، مع توب وبنطلون أسود، ليبقى الجاكيت هو القطعة المسلط عليها الاضواء باطلالتها.

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