أحدث موديلات عبايات جذابة للممتلئات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - موديلات العبايات، من القطع التي تعدّ جزءًا أساسيًّا باطلالة كثير من الصبايا اليومية، وبطبيعة تصاميمها فهي مثالية لصاحبات الوزن المتوسط أو الفتيات الممتلئات، إذ تتميز بقصّات منسدلة لا تحدد شكل الجسم، فبالتالي لا تُبرز عيوبه، للحصول على اطلالة رشيقة وجذابة، جمعناها لكِ من أحدث موديلات دور الأزياء.



لا شك أنّ العبايات باللون الداكن هي أفضل خيار للحصول على الاطلالة المثالية، فكما نعلم أنّ اختيار هذه الدرجات يجعل الصبيّة تبدو أطول، وكذلك أكثر رشاقة، كالعباية من حوسنة كولكشن Husna Collections ، جاءت منسدلة وهادئة من دون الكثير من التفاصيل.



التطاريز أصبحت أساسية بالكثير من موديلات العبايات الحديثة، ولكننا لا ننصح بها الصبيّة المملتئة، حتى لا تسبّب لكِ حجمًا، بخاصة التطريزات البارزة كالشراشيب أو تطاريز الورود، واستبدليها بتطاريز بسيطة كالموديل من مودانيسا Modanisa، نسقيها مع شنطة ميني ارتديها على كتف واحد، وحذاء مدبب، لتبدي أطول وأنحف.



أما إذا كنتِ تعشقين التطريزات، فيمكنكِ اختيارها على الظهر، فلن تضيف لمظهركِ وزنًا زائدًا، وسترتدين ما ترغبين، كهذا التصميم من حوسنة كولكشن Husna Collections، ولكن معها حاولي اعتماد شنطة بسيطة وبألوان هادئة كدرجات النود، ويفضل أن يكون الحجاب أسود كالعباية.



عبايات الفراشة من أكثر التصاميم التي تخفي عيوب الجسم بشكل عام، فبأكمامها الواسعة، والتصميم المنسدل تجعلكِ تشعرين بالراحة، كالتصميم من عباية إن Abaya In .



الخطوط الطولية يمكنكِ اعتمادها بطريقة ذكية مع العبايات، كالخيوط الملونة بالطول على إطار العباية من الأمام في الموديل La Morena عبايات مورينا، تضيف لكِ طولًا ورشاقة من دون بذلك أيّ مجهود، نسقي معها حجابًا أسود، وشنطة بأحد الألوان الرائجة كالبرتقالي.



تصاميم الـ Warp أصبحت موجودة كذلك بـ العبايات، بخاصة المفتوحة منها، مع بعض التطريزات المائلة على الموديل كـ Lilya Fashion ليليا فاشن، اختاريها لسهراتكِ أو مناسباتكِ الكلاسيكية، مع حذاء مدبب أنثوي.

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