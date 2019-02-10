أي أحمر شفاه في يوم الحب ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - تحتاجين في بعض المناسبات إلى مستحضرات معينة فتكون هي سر جمالك وأناقتك . نحن نقترح أن تكون مثلاً العطر، أحمر الشفاه الأحمر ومثبت المكياج . 3 عناصر تبرز جمالك تعرفي عليها :

يبقى اللون الأحمر سيد المناسبات الراقية والرومنسية، كذلك هو لون على الموضة في كل الأوقات . لهذا اختاري الدرجة التي تناسب لون بشرتك وتألقي :



أحمر شفاه " روج أللور ليمينيز ساتان من شانيل" CHANEL Rouge Allure Luminous Satin

أحمر شفاه " روج ديور ليبستيك من ديور " Dior Rouge Dior Lipstick

أحمر شفاه " كلاسيك كريم ليبستيك إن ديفيل من دولتشي اند غابانا" Dolce & Gabbana Classic Cream Lipstick in Devil

أحمر شفاه " سيمي مات ليبستيك إن هيت ويف من نارس" Nars Semi Matte Lipstick in Heat Wave

أحمر شفاه " ليب كولور إن شيري لاش من توم فورد " Tom Ford Lip Color in Cherry Lush تابعي أيضاً: مكياج عروس مع جليتر فضي لعروس شتاء 2019 للمرأة المحجبة: إليكِ هذا المكياج الناعم حيل بسيطة لإخفاء الجبين العريض..تعرفي عليها

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