قصّات شعر للوجه البيضاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - المعروف عن الشكل البيضاويّ للوجه أنّه تليق به جميع التسريحات خلافاً للأشكال الأخرى. فبلمسات بسيطة جدّاً يمكن تعديل شكله الطويل ب قصات شعر للوجه البيضاوي تتناغم معه ، لكن إن كان يميل الوجه البيضاوي للامتلاء قليلاً، فلعلكِ تبحثين عن التسريحة المناسبة. اجعلي أطراف الشعر تستدير نحو الخارج قليلاً، أو اجعلي حواف الشعر حادة بعض الشيء؛ لإكسابه مزيداً من الحدة عوضاً عن الطابع المفرط في وداعته أو امتلائه. لا تجعلي الشعر قصيراً جداً ولا طويلاً جداً في حالة الوجه البيضاوي؛ إذ سيصعب حينها التحكّم في تفاصيل الشعر لأجل إضفاء لمسة معينة على الوجه. كلما كان الطول معتدلاً كان هذا أجدى لـ قصات شعر للوجه البيضاوي .





تختلف تسريحات الشعر باختلاف نوع الشعر وملامح الوجه. ولاتقان تسريحة شعرك المناسبة لك، يجب أن تأخذي بعين الاعتبار، نوعية شعرك وملامح وجهك. وبحسب الاختصاصيين في عالم الشعر والتسريحات هناك العديد من قصات شعر للوجه البيضاوي:



1-الغرّة المخفّفة بواسطة الشفرة Effilage

2- فرق الشعر من الوسط

3-تسريحة البوب مع غرّة جانبيّة

4-تسريحة جريئة قصيرة

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