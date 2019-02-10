مناكير من وحي الحدائق لأظافر متألقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - رسوم الأزهار والحدائق، تشكل واحدة من أبرز صيحات مناكير الأظافر التي تُلائم أجواءَ الربيعِ والصيف. إذ أن هذه النقوش المُستوحاة من الطبيعة، يمكن تطويعها بما يتناسبُ مع ألوانِ الملابس لتشكل جزءًا مكمّلًا لمظهركِ المُتقن.

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هناك نماذج لا تُحصى من بين هذه النقوش المميّزة، وقد اخترنا من بينِها ثلاث فئاتٍ لونية، تتماشى مع ملابسك: