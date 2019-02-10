كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 05:13 مساءً - «مميش» يكشف حقيقة منع عبور السفن المحملة بالنفط إلى سوريا

أكد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأحد، أنه لا صحة لما تم تداوله جملة وتفصيلاً، على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا الشقيقة، مشددا على التزام هيئة قناة السويس بالعمل وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية، التي تكفل حق الملاحة الآمن لكل السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شرياناً للرخاء والتنمية للعالم أجمع.

كما شدّد الفريق مميش، في بيان للهيئة، اليوم الأحد، على حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة، بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية، بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.

وأهابت هيئة قناة السويس المواطنين تحري الدقة في التعامل مع المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تذيع أو تبث بيانات وأخبارا كاذبة، مشددة على أن التعامل في هذه الأمور لابد أن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس