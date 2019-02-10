كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 05:13 مساءً - الأمن يواصل تطهير السحر والجمال ويضبط تجار الكيف

شنت قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية"، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.

وأكدت تحريات ومعلومات مجموعة العمل تواجد "زايد. م. أ" - 36 سنة- عاطل - ومُقيم بالقليوبية "سبق اتهامه" فى عدد 7 قضايا "قتل، سلاح بدون ترخيص، مخدرات،

تبديد"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضيتى قتل وسلاح نارى، بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش، وعدد 4 طلقات خرطوش من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

وأكدت تحريات ومعلومات مجموعة العمل قيام "محمد. ع. م" - 30 سنة- موظف- ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذا من مدينة العاشر من رمضان مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (150 جراما لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.