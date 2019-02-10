كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 05:13 مساءً - استقرار الدولار بالبنك المركزي عند 17.65 جنيه بنهاية تعاملات اليوم

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي في ختام تعاملات، اليوم الأحد، تباينًا بأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.5592 جنيه للشراء و17.6592 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.8910 جنيه للشراء، و20.0131 جنيه للبيع بانخفاض قرشين.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 22.7339 جنيه للشراء و22.8545 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.5521 جنيه للشراء 17.6592 للبيع بارتفاع قرشين.

وسجل 100 ين ياباني نحو 15.9992 جنيه للشراء 16.0948 جنيه للشراء، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.6025 جنيه للشراء 2.6190 جنيه للبيع.