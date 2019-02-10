كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 05:13 مساءً - الصحة: انتهاء فحص 29.5 مليون مواطن منذ انطلاق «١٠٠ مليون صحة»

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 16 مليونا و452 ألف مواطن حتى ظهر اليوم الأحد، ضمن "المرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضى، وصل إلى ٢٩ مليونا و٥٣٨ ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكافة المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية ضمن محافظات "المرحلة الثانية" حيث بلغ عدد من تم مسحهم ٦ ملايين و٥٩٣ ألف مواطن، تلتها المنوفية بـ ٢ مليون مواطن، ثم سوهاج بـ مليون و٩٥٧ ألف مواطن، ثم كفر الشيخ بـ مليون و٥٦٢ ألف مواطن، ثم بني سويف مليون و٣٣٦ ألف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ ٨٠٧ آلاف مواطن، ثم أسوان بـ ٧٩٧ ألف مواطن.

وقال "مجاهد" إن الوزارة بدأت منذ أمس السبت، مع بداية الترم الثانى من الدراسة، استكمال حملة المسح الخاصة بطلبة المدارس الثانوية بجميع فئاتها بمحافظات المرحلة الثانية لـ 11، بالإضافة إلى استمرار العمل بـ ٩ محافظات المرحلة الأولى للمبادرة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من مسح 677 ألفا و285 طالبا منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس الثانوية بالمرحلتين الأولى والثانية، حتى ظهر اليوم الأحد.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع أي مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، مؤكدة أنه يتم صرف العلاج لمن يثبت إصابته بالمجان.

وجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.