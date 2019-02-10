كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 05:13 مساءً - "مدبولي": تطوير مرافق وطرق أسوان لاستضافة منتدى الشباب العربي الأفريقي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك اجتماعا مع محافظ أسوان ووزير التنمية المحلية، لمناقشة ومتابعة كل استعدادات استضافة منتدى الشباب العربي الأفريقي، الذي سينعقد في مارس المقبل.

وأضاف مدبولي، في تصريحات له، خلال جولاته بمحافظة أسوان، أن استضافة أسوان لمنتدى الشباب العربي الأفريقي حدث عظيم.

وأشار إلى أن الاجتماع سوف يناقش تطوير أسوان، موضحا أن المرافق ستشهد طفرة في التطوير وتطوير الطرق، لاستضافة هذا الحدث العالمي.

ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وسائل دفع مشروعات دعم المرافق العامة والخدمات، وتنظيم المبادرات الأهلية لتحسين البيئة والقضاء على الظواهر السلبية بالشارع الأسواني.

كما يستعرض بعض الملفات الساخنة والمشاكل، التي تواجه محافظة أسوان وقراها مثل استكمال خطة شبكة الصرف الصحي لعدد 49 قرية، اعتمد لها 3 مليارات جنيه، وتحديث معدات النظافة وحل مشكلة الإسكان المميز المعطل منذ 10 سنوات، ودعم ودفع مشروعات وزارة الأوقاف الاستثمارية بالمحافظة، ومشروعات وزارة الإنتاج الحربي، للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

من ناحية أخرى طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف الأعمال، ومضاعفة أعداد العمالة فى منطقة الداون تاون، والأوبرا، وشدد على ضرورة التزام شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ، مضيفا: "لدينا شغل كتير"، وشركات المقاولات الجادة ستحصل على مشروعات وفرص أكبر، جاء ذلك خلال تفقده أمس مدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدأها بلقاء مع مسئولي المكتب الاستشاري لاستعراض الموقف التنفيذيّ للمشروعات.