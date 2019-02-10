5 أفكار "غير تقليدية" للاحتفال بعيد الحب

أيام قليلة ويحتفل العالم بالفلانتين، وهو يمثل فرصة للأزواج للتعبير عن مشاعرهم وحبهما المتبادل، ولتجنب تكرار نفس النشاطات والهدايا كل عام قدم موقع "ذي فاشن سبوت" الإلكتروني مجموعة من النصائح منها:

1- لوحة فنية

يمكنك أن تقصد أحد الرسامين لرسم لوحة فنية تجمعك بشريك حياتك وتقدمها له في عيد الفلانتين، لأن الفن يعتبر من أكثر الوسائل الرومانسية التي تعبر عن حب المرء لشريك حياته.

2- اشتراك في نادي رياضي

إن كنت ترغب في أن يحافظ شريكك على لياقته البدنية، قدم له هدية مميزة عبر الاشتراك في نادٍ رياضي في عيد "الفالنتاين" ويمكنك أيضاً أن تحضر برفقته إلى الصالة الرياضة ومشاركته في التمارين الرياضية لتشعره بأنك إلى جانبه على الدوام.

3- تجربة لا تنسى

إن كنت من محبي المغامرة، اصطحب شريك حياتك في رحلة إلى الجبال، أو قدم له تذكرة للسفر برفقته إلى بلد سياحي مميز، وحاول أن يكون موعد الانطلاق في يوم الفلانتين.

4- صورة للذكرى

حاول أن تلتقط صورة لشريك حياتك في وضعية مميزة، واصنع لها إطاراً جميلاً وقدمها له في يوم "الفالنتاين"، كما يمكنك التقاط صورة تجمعكما في مكان رومانسي، ونشرها في أنحاء المنزل لتكون مفاجأة.

5- رسالة فيديو

توجه إلى المكان الذي التقيت فيه بشريك حياتك لأول مرة، واستخدم هاتفك الذكي لتسجيل مقطع فيديو تصف فيه مشاعرك تجاهه، وتذكره فيه بلقائكما لأول مرة، ثم أرسل الفيديو إليه في يوم "الفلانتين".

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