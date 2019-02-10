«فاطمة» تطلب «الخلع»: «شوفت جوزي ملفوف بملاية بعد ضبطه في شقة دعارة»

بعد زواج تقليدي استمر نحو 13 عامًا، أقامت «فاطمة. ح» 41 عامًا، دعوى «خلع» حملت رقم 2145/2018 ضد زوجها «محمد. ع» 44 عامًا، موظف، بعدما تم ضبطه في شقة تدار للدعارة في شارع الهرم.

سنوات من الزواج شبه المستقر أسفر عن إنجاب طفلين، تروي «فاطمة»: «اتجوزنا بشكل تقليدي وخلفنا أبناءنا عمر 11 سنة وياسين 8 سنوات وحياتنا كانت شبه طبيعية في بداية الجواز كنت بحبه لحد ما بدأ طبعه يبان ويضربني ويشتمني وبعدها اكتشفت خيانته المتكررة بحجة راجل ويعمل اللي عايزه لكن ربنا ميرضاش بالظلم».

معاناة مع الزوج عاشتها الزوجة الأربعينية: «من زمان بحلم أطلق لكن مكنتش عارفة أروح فين بعيالي كل مرة كان بيخوني فيها ويرجع أهلي يقولوا بكره يتهد وبكرة وبكرة.. لكن بكرة ده مكانش بييجي لكن دلوقت مبقاش حد له حجة يدافع عنه واستمراري معاه هو الموت الحقيقي لي ولعيالي».

«طول عمره ولا يعرف يعني إيه أب شهواته وهو وبس راجل أناني عمره ما يفكر في حد غير نفسه وأدي أخرة جريه ورا الستات خليهم ينفعوه دلوقت بقى عار عليّ وعلى أي حد يقربله.. رغم كل القرف اللي الواحد فيه والمصيبة إلا إني حاسة إنه فرج من عند ربنا عشان أخرج من السجن اللي أنا فيه.. ربنا يجعلها نهاية كل راجل خاين عشان يعيش بعاره».

زيارة غير متوقعة كانت صدمة لـ«فاطمة» :«كنت متعودة إنه بيتأخر ويبات برا أوقات.. في ليلة لاقيت أخوه بيخبط على الباب بيطلب لبس لجوزي فقولتله في إيه قال إنه اتقبض عليه وفي القسم وبعته يجيبله لبس اتخضيت وجريت معاه على القسم.. لاقيت جوزي ملفوف بملاية وجنبه ستات مشبوهة واكتشفت إنه مقبوض عليه في شقة مش كويسة معاه اتنين ستات وراجلين كمان.. اتصدمت كل اللي فكرت فيه عيالي وطلبت الطلاق فرفض وأخوه حاشني عنه.. منه لله قهرني».

لحظات من الألم عاشتها الزوجة الأربعينية: «أخوه قالي ده ظلم لكن أنا عارفاه كويس وعمري مهصدق ولا عايزة أشوف وشه تاني.. ربنا ينتقم منه بحق حرقة قلبي وقلب عيالي من عمايله السودة»، تضيف: «طلع من القضية لأنه اتجوز الست القذرة اللي كانت معاه وخطأ في الإجراءات شغل محامين مش كويس.. لكني مستحيل أرجعله ولجأت للمحكمة لأنه رفض يطلقني فرفعت خلع ونفقة».

«فاطمة» اسم مستعار لسيدة مصرية مقيمة في أحد الأحياء في القاهرة، فضلّت عدم ذكر اسمها حرصًا على سلامتها.