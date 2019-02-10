كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 03:37 مساءً - وصول منى فاروق وشيما الحاج لمحكمة مدينة نصر مرتديتين "طرحة"

وصلت منذ قليل، إلى محكمة مدينة نصر، الفنانتان منى فاروق، وشيما الحاج، وسط حراسة مشددة، وذلك لنظر تجديد حبسهما، بتهمة نشر فيديو فاضح.

ووضعت الفنانتان "طرحة" على وجهيهما، لعدم إظهار وجهيهما والتخفي عن عدسات الكاميرات.

وكانت قد أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، بحبس منى فاروق، وشيما الحاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

Advertisements

وفجرت منى فاروق وشيما الحاج، المتهمتان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديو الفاضح" مفاجأة مدوية خلال التحقيقات التي تجري معهما حاليا.

وأرشدت المتهمتان عن شقة المخرج المعروف، والتي تم تصوير الفيديو الجنسي بها والكائنة بشارع البترول بميدان لبنان دائرة العجوزة.

كانت جهود وزارة الداخلية ممثلة في أجهزتها الأمنية، أسفرت مؤخرا عن ضبط فتاتين انتشرت لهما مقاطع فيديو غير أخلاقية، وخلال التحقيقات بررت إحدى الفتاتين ظهورها في المقاطع المصورة بأن "مصور الفيديو استدعى "شيخا وشاهد"، وأوحى لها بأنها أصبحت زوجته، قبل أن تكتشف أنها تعرضت للاحتيال"، على حد قولها في التحقيقات.