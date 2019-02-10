كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 03:37 مساءً - إخماد حريق نشب في ترام الرمل بالإسكندرية



نشب حريق اليوم الأحد بترام بمحطة الهدايا بشرق محافظة الإسكندرية دون إصابات وتم السيطرة على الحريق كانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق بترام بمحطة الهدايا بزيزينيا شرق المحافظة، وعلى الفور انتقل قوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها وتم السيطرة على الحريق وإخماد ومأمور وضباط قسم شرطة الرمل لمكان الحادث. ودفعت قوات الحماية المدنية بمعداتها وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب نتيجة حدوث ماس كهربائي Advertisements أعلي إحدي السيارات ولم يسفر عن أي خسائر في الترام حيث سيطرت قوات إدارة الحماية المدنية على الحريق وسرعان ما عادت حركة الترام إلى وضعها الطبيعي ولم يسفر الحريق عن أي خسائر مادية. ومن جانبها قامت هيئة النقل العام بدفع سيارات الطوارئ لمكان الحادث وعودة حركة خطوط الترام مرة أخري.

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