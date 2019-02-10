كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 03:37 مساءً - وزير التعليم يؤكد: أولى ثانوي بلا دور ثاني

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم وجود دور ثاني لطلاب الصف الأول الثانوي لأن الطالب له أكثر من محاولة حسب نظام الثانوية الجديد.

جاء ذلك خلال لقائه طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة "أسوان التجريبية الثانوية بنات" أثناء زيارته إلى أسوان.

وشرح شوقي لهن كيفية استخدام التابلت والدخول على بنك المعرفة، والفرق بين التعليم السابق

والتعليم وفق النظام التعليمي الجديد للتغلب على سلبيات التعليم السابق، وأهمية أن يكون نظام الامتحانات الجديد وفق النماذج العالمية.

وأوضح للطالبات المادة العلمية المحملة علي التابلت، مطالبًا الطالبات بعدم استقاء المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي لكثرة الشائعات.