كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 03:37 مساءً - وزير الدفاع يزور مرضى ومصابي القوات المسلحة بالمجمع الطبي بكوبري القبة

زار الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من المرضى والمصابين الذين يخضعون للعلاج حاليًا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم، وأمر بتوفير كل الامكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.

وأعرب المرضى والمصابون عن خالص امتننانهم للقوات المسلحة على الرعاية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة التى تُقدم لهم ولأسرهم، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم.

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.