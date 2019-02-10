كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 03:37 مساءً - لحظة تسلم السيسي لرئاسة الاتحاد الأفريقي

سلّم الرئيس الرواندي بول كاجامي، رئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لعام 2019 إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وانطلقت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقى عقدت جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية استعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.

ويشارك الرئيس السيسي في أعمال الدورة الـ32 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 10 و11 فبراير 2019، والتي ستعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار "عام اللاجئين والنازحين داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا.