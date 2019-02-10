انت الان تتابع تفاصيل خبر لحظات مرعبة.. طائرة تفشل في الهبوط بسبب الرياح القوية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 03:28 مساءً - وثق مقطع فيديو فشل طائرة تتبع للخطوط الجوية البريطانية في الهبوط بمطار هيثرو في العاصمة لندن بسبب الرياح القوية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم تداوله أمس السبت، عدم قدرة الطائرة على الهبوط في مدرج المطار، وقيامها بالإقلاع من جديد قبل ملامستها أرضية المدرج.

ولم تعلن أي مصادر من إدارة مطار هيثرو عن مصير الطائرة بعد إقلاعها، وعن وجهتها الجديدة التي حطت بها بعد فشلها في الهبوط.

وكانت عاصفة قوية ضربت المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لصحيفة ديلي ميل، حيث وصلت سرعة الرياح في بعض أجزاء البلاد إلى 80 كيلومتراً في الساعة.