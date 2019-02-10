4 طرق للتخلص من دهون البطن عقب "الحمل والولادة"

تواجه السيدات بعد فترة الحمل ظهور الترهلات في بعض مناطق الجسم، ومن الإجراءات التي تساعد على حرق الدهون بعد فترة الحمل، منها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition":

1- المشي

"المشى مسافات قصيرة في البداية هى الطريق لاستعادة اللياقة، وزيادة المسافة تدريجيا يعمل على حرق مزيد من الدهون".

2- تمرين القرفصاء

"استندي على الحائط مع تباعد الساقين، وانزلي لأسفل قليلا في حركة القرفصاء بإشراك عضلات الحوض، واستمري في هذه الوضعية لـ10 ثوانٍ ثم انهضي لوضعية الوقوف".

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و"كرري الحركة عدة مرات قدر استطاعتك، وقومي بزيادة العدد تدريجيا حتى يصل إلى 20 مرة".

3- الرضاعة الطبيعية

"من أفضل الطرق لحرق مزيد من السعرات الحرارية إرضاع الصغير من ثديك فتساعد الرضاعة على إطلاق مواد تقلص حجم الرحم لينكمش عائداً إلى حجمه قبل الحمل".

4- اليوجا

"إذا استطعت الاشتراك في بعض برامج اليوجا سيساعدك ذلك كثيرا على التخلص من دهون البطن بسرعة".

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