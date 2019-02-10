فاديا كيوان: المرأة دعامة للسلم والاستقرار والأمن والتنمية

ألقت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أمس السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس، كلمة في الندوة الدولية التي نظمتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتونس، وبالتعاون مع سفارة تونس بفرنسا وهيئة الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة، والمنظمة الدولية للفرنكفونية والاتحاد من أجل المتوسط وجامعة الدول العربية، والتي حملت عنوان "المرأة العربية دعامة للسلم والاستقرار والأمن والتنمية".

ودعت "كيوان" في كلمتها، إلى ضرورة تفكيك الصور النمطية السائدة حول الآخر، وحول المرأة العربية والمرأة الغربية، وحول المرأة بصورة عامة، وذلك من خلال الحوار المفتوح والتفاعل الثقافي المشترك الذي يحرر الثقافات من القوالب الجاهزة، وأن أهم ما يجمعنا هي الأخوة الإنسانية.

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر جاء للتأكيد على الانفتاح الثقافي والحوار وتعميق المعرفة إزاء الآخر للخروج من سوء التفاهم التاريخي الذي أنتج صور سلبية وعدائية بين الشعوب، وهي غير مبررة على الإطلاق، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات في المجالات المتصلة للنهوض بأوضاع المرأة من أجل أن تكون جسرا إضافيا في التفاعل والعمل المشترك لتحقيق السلم وإنسانية آمنة.

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جدير بالذكر أن هذه الندوة استهدفت عرض تجارب من مختلف البلدان العربية في مجال رفع تحديات السلم والاستقرار والأمن والتنمية، وتقديم الدور الرائد للمرأة العربية خاصة في الأوساط الريفية في تحقيق التنمية، وعرض مدى تقدم البلدان العربية في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1325 "المرأة والأمن والسلم"، مع تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات في مجال دعم دور النساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشارك فيها قرابة 250 شخص من وزراء مكلفين بالمرأة في البلدان العربية وشخصيات ناشطة في مجال حقوق المرأة ونواب وممثلين عن جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية الفرنكوفونية وسيدات أعمال وشخصيات داعمة لتفعيل دور المرأة في بناء المجتمع من مختلف القطاعات، وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني ودبلوماسيين وخبراء وجامعيين.

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