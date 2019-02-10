تفاصيل "حفلة اغتصاب جماعي" لفتاة مغربية.. "فرت من المنزل عارية"

جريمة بشعة تعرضت لها فتاة مغربية على يد 5 شبان، بينهم قاصرين اثنين عمرها 16 عام، حيث تم احتجازها داخل منزلهم واغتصابها بشكل جماعي تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبحسب ما ذكره موقع "اليوم 24" المغربي، أن شخصين قاما بنقلها على متن سيارة أحدهم تحت تهديد السلاح، وأخذها إلى منزل أحدهم، وهناك قاما ثلاثة أشخاص آخرين باغتصابها بشكل جماعي.

وحاولت الفتاة الفرار حيث استغلت دخولهم في نوم عميق، وقفزت من سطح المنزل، وكانت شبه عارية، وتم إنقاذها حيث نقلت إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

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وعلى الفور انتقلت العناصر الأمنية إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال المجني عليها، لتتوجه القوات الأمنية إلى المنزل المذكور وتم إيقاف 3 من المشتبه فيهم، وحجز مجموعة من الأدلة، بينهم أربعة سكاكين وخمسة هواتف نقالة اثنين منها يخصان الضحية، وكمية من "القنب الهندي".

وتم إخضاع المتهم الأول للإيقاف تحت الحراسة، بينما انتقل القاصرين الاثنين إلى الجناح المخصص للأحداث لفائدة البحث والتقديم، والبحث لا زال جاريا قصد إيقاف باقي المتورطين في القضية.

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