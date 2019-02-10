بالفيديو| يسرا ومحمد الشرنوبي يرقصان على أنغام "النفسية"

نشر حساب لمحبي الفنانة يسرا بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطعًا مصورًا لها وهي ترقص على أنغام أغنية "النفسية"، بصحبة الفنان الشاب محمد الشرنوبي، في أحد السهرات الخاصة.
وظهرت يسرا خلال المقطع المتداول، وهي تتفاعل بالرقص مع غناء "الشرنوبي"، وهو ما حصد إعجاب الكثير من متابعيها، الذين أثنوا على حيويتها وتواضعها.
وكان محمد الشرنوبي شارك يسرا في مسلسلها "لدينا أقوال أخرى"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، إلى جانب عدد من الفنانين بينهم شيرين رضا وأحمد حاتم ونجلاء بدر، وهو من إخراج محمد علي.
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