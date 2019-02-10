تنسيقات شتوية وعصرية لصاحبات الجسم الممتلئ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتار الفتيات الممتلئات دائمًا في ستايل الملبس وخاصة في الشتاء؛ لأن الملابس الشتوية تجعل الشخص يبدو بصورة ممتلئة بسبب ضخامتها.

هنا نقدم العديد من الإطلالات الشتوية المميزة لصاحبات الجسم الممتلئ.

يعتبر الجينز الأبيض مع الجاكيت الجملي من الأزياء المميزة للشتاء، وأضيفي له البوت الأسود لتكتمل إطلالتك.

من الأزياء المميزة أيضًا للجسم الممتلئ جيبة متوسطة الطول مع تي شيرت وجاكيت قصير ستعطيك هذه الإطلالة مظهرًا مثاليًا لجسمك.

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أيًضا يمكنك ارتداء بنطلون قصير بعض الشيء مع بلوفر قصير وجاكيت طويل، وهذه الإطلالة أيضًا مناسبة جدًا للجسم الممتلئ كما أنها مناسبة للطقس البارد.

ومن الإطلالات الجميلة والناعمة للجسم الممتلئ أيضًا ارتداء فستان متوسط الطول مع جاكيت وبوت قصير، هذا الستايل سيعطيك مظهرًا أنثويًا جذابًا.