محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– مصطفى عريشة تحتاج أسر مرضى السرطان توفير العلاج لذويهم في أسرع وقت تجنبًا لتفاقم الحالة وللحصول على الرعاية الكاملة يكون الأمر مكلفا للغاية، ولكن هناك بعض المستشفيات الحكومية التي توفر علاج السرطان للمواطنين بالمجان، تعرف عليها. لمزيد من القراءة عن بالعناوين والأرقام.. 7 مستشفيات لعلاج السرطان مجانا اضغط هنا

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