بالفيديو| هكذا انتهت قصة حب "كايا" و"سارة": "متقدم لها صنايعي ألومنتال"

"حسبي الله ونعم الوكيل عمري ما تخيلت إن دي تكون النهاية يا سارة والله مش هسكت اللي بيحب كايا يدعيلي من قلبه"، هكذا أعلن "كايا" انتهاء قصة حبه مع حبيبته "سارة"، مؤكدا أنه لن يستسلم ولن يتركها تضيع من بين يديه، بحسب قوله.

وفي مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لمحبي "كايا" بموقع "فيسبوك"، قال باكيا: "بعد 3 سنين ارتباط جاية تسيبني النهاردة، أبوها اتصل بيا وبيقولي يا ابني كل شيء قسمه ونصيب تعالى خد حاجتك".

وأكد أن سبب فسخ الخطوبة: "عشان الفلوس عشان متقدملها صنايعي ألمونتال"، بحسب قولة.

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وحذر "كايا" حبيبته قائلا: "والله العظيم ما هسيبك واللي هيطلع فوق هقطعله رجله، مش واحدة لا الاتنين"، وخلع "التيشيرت" الذي ارتداه منذ عيد الحب بالعام الماضي، حتى الان، وذلك تعبيرا عن مدى حبهما لبعض.

وكان مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تظهر فيه فتاة تدعى "سارة"، وهي توجه رسالة لحبيبها "كايا"، قد أثار ضجة واسعة بين الكثير من رواد الـ"سوشيال ميديا"، الذين سخروا من طريقة حديث الفتاة، مطلقين العديد من التعليقات الساخرة، ما أدى إلى ظهور "كايا" للدفاع عنها.

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