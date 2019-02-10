بالصور| "شبيهة ميجان".. 8 معلومات عن ملكة جمال الاتحاد الإفريقي بعد حضورها المؤتمر

حرصت لوكويسا مورين ملكة جمال الاتحاد الإفريقي 2018 - 2019، على حضور المؤتمر الذي عقده الاتحاد الإفريقي ضمن الفعاليات التي نُظمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتقطت عددًا من الصور التذكارية خلال تواجدها بالمؤتمر.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات حول لوكويسا مورين:

- ولدت في دولة توجو، لأب فرنسي وأم زامبية.

- تبلغ من العمر 26 عامًا.

- حصلت على درجة الماجستير في السياسة العامة والإدارة العامة من جامعة جونز هوبكنز، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في العلوم البيئية من كلية جيتيسبيرج الأمريكية.

- تنافست مع متسابقات من 16 دولة أخرى، بينهم أوغندا وغينيا، اللتان حصدتا لقبي الوصيفة الأولى والثانية على الترتيب.

- في 7 ديسمبر الماضي، انتخبت لوكويسا مورين كأول ملكة جمال للاتحاد الأفريقي على الأراضي الأمريكية.

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- عند تسلمها التاج من الملك بيجي السادس، الرئيس الحاكم لبلدة تانتوم في غانا، قالت إنها تريد محاربة الأمية وسوء تغذية الأطفال، ضمن التحديات الأخرى التي تواجه القارة الإفريقية.

- عملت كمستشار بيئي للبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للفيضانات العالمية، بالإضافة إلى قيادتها لمشروع بعثة إلى ليسوتو بهدف تطوير إطار لإدارة مخاطر الكوارث.

- حصدت جائزة موقع Beautifulpeople.com الدنماركي، لتشابه ملامحها مع دوقة ساسيكس ميجان ماركل، وقالت خلال حديثها لـ"Yahoo Lifestyle": "أشار البعض إلى تشابه ملامحنا منذ ظهور ماركل في مسلسل Suits، وتخيل شخصان أنني هي عند سيري في الشارع أو الأماكن العامة خلال العامين الماضيين".

وانطلقت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، ووفقًا لتقاليد الاتحاد، تعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية، يستعرض خلالها الرئيس الرواندي بول كاجامي، الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الإفريقي؛ يطرح خلالها رؤيته حول أولويات القارة خلال عام تولي الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.

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