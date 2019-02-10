بانتون تصدرُ ألوان خريف 2019.. وهؤلاء النّجمات تألّقن بها على السّجّادة الحمراء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرتْ شركة بانتون العالمية، لوحة ألوان خريف وشتاء 2019- 2020، ضمّتْ 16 لونًا مختلفًا، بظلال داكنة، وأخرى هادئة. ومن المتوقّع أنْ تسيطر هذه الألوان على عروض بيوت الأزياء، لموسم خريف وشتاء 2019/2020.

لكن بعد صدور التقرير، تفاجئنا بأن بعض تلك الظلال قد ظهرتْ على السجادة الحمراء، خلال موسم الجوائز المنصرم، بما في ذلك حفل "غولدن غلوب" Golden Globe، وجوائز نقابة ممثّلي الشّاشة SAGs وغيرها.

وتألّقتْ بتلك الألوان العديد من النجمات، مثل ليدي غاغا، وإيمي آدامز، وكونستانس وو، وريجينا كينغ.

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ويبرز تقرير بانتون، صيحات ألوان الخريف، التي يقال أنّها تعطي الشّعور بالقوّة، والثقة، واحتضان التفرّد.

واختارتْ ليدي غاغا في حفل توزيع جوائز SAG فستانًا راقيًا من مجموعة ديور لربيع وصيف 2019، والذي جاء بظل فانيلا كاسترد.

أما تشانفي، فارتدتْ في حفل جوائز SAG فستانًا من أوسكار دي لا رنتا بظلّ كريم دو بيش، فيما اختارتْ لوسي بوينتون، فستانًا من غوتشي بظلّ بالوما، إلى حفل توزيع جوائز اختيار النقاد.