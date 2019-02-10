انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 41 بانقلاب حافلة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 12:49 مساءً - قُتل مستوطنان وأصيب 41 آخرون في انقلاب حافلة إسرائيلية عند مستوطنة بين القدس المحتلة ورام الله، ظهر اليوم الأحد.

وأعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية مقتل مستوطنين وإصابة 41 في حادث انقلاب الحافلة قرب مستوطنة "بيت حورون".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أكدت، اليوم، إصابة 35 إسرائيلياً جراء حادث طرق وقع بين سيارة خاصة وحافلة إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن حافلة انقلبت على الطريق 443 الواقع بين مستوطنة "بيت حورون" والقدس، حيث حوصر الركاب داخلها خلال انقلابها.

وأشارت إلى أن فرق الشرطة وطواقم الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث، لتقديم الإسعاف للمصابين في الحادث.