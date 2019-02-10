الأربعاء المقبل.. جمعية "الأمل" تناقش نظم الرعاية البديلة والاستضافة الأسرية

تنظم جمعية قرية الأمل لرعاية أطفال الشوارع، مائدة مستديرة للمرة الثانية بشأن مناقشة "نُظـم الرعاية الأسرية البديلة لأطفال الشوارع في المجتمعات الإسلاميـة"، الأربعاء المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر.

ومن المقرر أن تستضيف الجمعية أحد خبراء واستشاري الرعاية البديلة بالتحالـف هيـو سالمون، لعرض نماذج لنُظــم الرعاية البديلة في العالم بالتركيـز على الدول الاسلامية، كذلك عرض ما تم التوصل اليه في تطبيق "نظام الاستضافة الأسرية - تحت التجربة"، والذي تُجريه جمعية قرية الأمل لأعوام مع فئة أطفال الشوارع وأسرهم.

جدير بالذكر أن جمعية قرية الأمل عضوا للتحالف الدولي في إنجلترا "أسرة لكل طفل" Family for Every Child.

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