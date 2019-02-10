في عيد الحب.. حضري وصفة كيك الـ Red velvet في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

المقادير:

2 كوب ونصف دقيق متعدد الأغراض.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب من السكر.

1 كوب زبدة.

2 بيضة.

1 ملعقة كبيرة مسحوق الكاكاو .

ملعقة ونصف كبيرة سائل تلوين الطعام الاحمر.

1 كوب اللبن.

1 ملعقة شاي خلاصة الفانيليا.

نصف ملعقة صودا الخبز.

ملعقة كبيرة خل عصير التفاح.

كريمة الحشو:

1- سخن الفرن على 350 درجة وحضري قالب الكيك بدهن قاعدته بقليل من الزبدة ثم رشي قدر ملعقة من الطحين لتغطي كامل قاعدة القالب.

2- انخلي الدقيق والملح معا، وضعيه جانبا، وفي وعاء الخلاط الكهربائي امزجي الزبدة والسكر حتى تتكون رغوة.

3- أضيفي بياض بيضة الى المزيج واخفقي جيدا بعد كل إضافة.

5- اضيفي خليط الدقيق إلى المزيج بالتناوب مع اللبن، واضيفي الفانيليا.

6- في وعاء صغير، اخلطي 1 1/2 ملعقة كبيرة من سائل تلوين الطعام الاحمر وملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو وامزجي حتى يصبح كالعجينه، واضيفية الى مزيج الزبدة والسكر والطحين، واخلطي جيدًا.

7- وفي كوب صغير وعاء امزجي صودا الخبز وخل عصير التفاح. واضيفيه مباشرة الى الخليط واخفقي جيدا على سرعة عالية حتى يتسق الخليط وضعيه بالفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج.

8- بعد ان يبرد الكيك يقسم الى ثلاث طبقات متساوية، وبعدها قومي بقص ورقة على شكل قلب لتقطعي الكيك على شكلها كما في الصورة، ثم ابدئي بتشكيل قالب كعكة عيد الحب بوضع الكريمة بين طبقات الكيك.

9- واحتفظي بالفتات وقومي بفركه باصابع يديك لتصبح على شكل ذرات صغيرة ورشيه على القالب ليصبح كأنه مغلف بالمخمل الاحمر