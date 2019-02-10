كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - الليجا - هويسكا ييصعق جيرونا بثنائية نظيفة في عُقر داره

هويسكا

زاد هويسكا من أزمة جيرونا في الليجا، بعدما أسقطه في عقر داره (2-0) مساء السبت، ضمن الجولة الـ23 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الصاعد لأول مرة في تاريخه لليجا، بالفضل في الانتصار الذي تحقق على ملعب مونتيليفي، للاعب الوسط الأرجنتيني خوان أفيلا، الذي تألق بتسجيل هدفي فريقه في الدقيقتين (35، 40).

ويعد هذا هو الانتصار الثاني على التوالي لهويسكا في الليجا، والرابع له هذا الموسم، ليرفع رصيده لـ18 نقطة، ولكنه يظل قابعًا في قاع الترتيب.

على الجانب الآخر، استمر مسلسل هزائم الفريق الكتالوني في المسابقة للجولة الرابعة تواليًا، التاسع هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 24 نقطة في المركز الـ17 ويقترب بهذا من منطقة الهبوط التي بات لا يفصله عنها سوى نقطة وحيدة.