كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - فولكس فاجن تطرح باسات 2020 بتصميم محدث في ديترويت

على عكس مصنعي السيارات الأخرين في الولايات المتحدة الذين قرروا ترك السيارات السيدان والتركيز على السيارات متعددة الاستخدامات, قررت شركة فولكس فاجن الاستمرار في طرح السيارات السيدان في أعقاب تقديمها موديل باسات الجديد في السوق الأمريكي عبر فعاليات معرض ديترويت 2019 ، ومقارنة بالموديل السابق ، فموديلات باسات الجديدة تأتي بتصميم أكثر جرأة وتحديثات في التكنولوجيا ووسائل مساعدة أكثر للسائق وأسهل في الاستخدام .

وتعتبر باسات السيارة الوحيدة متوسطة الحجم السيدان في السوق الأمريكي التي تأتي بسعر منخفض في ظل ما توفره من تجربة قيادة ديناميكية فيما يتوفر لها في نفس الوقت الراحة والاعتمادية وديناميكية القيادة حسب قول الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن أمريكا الشمالية سكون كوت.

وأضاف أن الشركة بتقديم باسات فقد خطت خطوة جديدة لتحسين التصميم وتطوير التكنولوجيا لجعل سيارتها أكثر جاذبية مع توفيرها في نفس الوقت وسائل مساعدة أكثر في السيارة. ورغم تغيير تصميم السيارة بشكل كامل ولكنها لاتزال تعتمد على قاعدة البناء القديمة فيما جاء الشكل الجديد للسيارة بتصميم أقرب للكوبيه مع تصميم انسيابي للسقف وخطوط حادة أنيقة وشبكة تهوية بارزة تعطي للسيارة تصميم أكثر جرأة.

كما تتميز السيارة بمصابيح أمامية LED رفيعة ومصابيح خلفية رفيعة LED وشعار بارز لكلمة باسات على الجزء الخلفي من السيارة كما تأتي السيارة بعجلات ألومنيوم 17 بوصة أو 18 بوصة أو 19 بوصة. وتأتي السيارة كما في السابق بنفس المحرك سعة 2 لتر TSI بشاحن توربيني بقوة 174 حصان مع زيادة في عزم الدوران بفضل نظام توزيع عزم الدوران الجديدة وبرمجيات جديدة للمحرك فيما ترسل القوة الي العجلات الأمامية للسيارة عبر ناقل حركة متتابع.

وفي الداخل يتوفر للسيارة مقصورة فسيحة بتصميم مطور وعدادات رقمية وتصميم أفقي وفتحات تهوية تسمح بتدفق الهواء عبر لوحة القيادة مع شاشة تعمل باللمس للنظام الترفيهي وتوفر ألوان جديدة فاخرة للمقصورة المطورة.