كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - أنجيه يُسقط ستراسبورج.. وفوز أميان على كاين بالدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي

فاز فريق أنجيه، اليوم السبت، على مضيفه ستراسبورج (2-1) في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.

فعلى ملعب "المينو"، سجل هدفي الضيوف المهاجم ويلفريد كانجا في الدقيقتين (35، 55)، بينما أحرز لأصحاب الأرض اللاعب سانيين برسيتش في الدقيقة (87).

بهذا الفوز، رفع أنجيه رصيده لـ30 نقطة في المركز الـ12 "مؤقتًا"، فيما تجمد رصيد ستراسبورج عند 35 نقطة في المركز السابع.

وضمن منافسات الجولة، نجح فريق أميان في الفوز على ضيفه كاين (1-0) أحرزه السنغالي موسى كوناتي في الدقيقة (64).

بهذه النتيجة، رفع أميان، رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الـ16 "مؤقتًا"، فيما تجمد رصيد كاين عند 18 نقطة في المركز الـ18.