كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - عدلى القيعى عن الأهلي: «إحنا نادي الدولة.. هو ده عيب»
معتز عوض
قال عدلي القيعي، مستشار تعاقدات الأهلي، إن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة انتهت بتأجيل لقاء الفريق مع بيراميدز.
وتابع القيعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «البعض يتهمنا بأننا نادي دولة، وأنا بقولكم إننا نادي الدولة، هو ده عيب، بمعني أننا متسقين مع أهداف بلدنا ومصالحها، والتزامنا بوضع الكرة المصرية في المكانة التي تريدها الدولة».
وأضاف «أتمنى عدم حدوث أزمات جديدة الفترة المقبلة، والأهلي أكد أنه لا يوجد لديه مشكلات في نقل ملاعب المباراة بسبب تنظيم الأمم الأفريقية لكن بشرط ضمان خوض المباريات بجمهور»
وحول ما تردد بشأن عمل حسن السندبيسي، الحكم الخامس بمباراة الأهلي وحرس الحدود،بالقلعة الحمراء قال « أقول إيه والنبي، جميع الأطراف أوضحت أن الأكاديمية ليست لها علاقة، وبالمناسبة ليس من حق أي طرف استخدام اسم النادي دون استئذان القلعة الحمراء».
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