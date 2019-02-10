كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - تنس - هاليب تُنعش آمال رومانيا في كأس الإتحاد

سيمونا هاليب

حافظت سيمونا هاليب، المصنفة الثالثة عالميا، على آمال الفريق الروماني في التأهل للدور نصف النهائي، ببطولة كأس الاتحاد لتنس السيدات، بعدما فازت على التشيكية كاترينا سينياكوفا، بمجموعتين دون رد، لتعدل الكفة بين الطرفين.

وكانت كارولينا بليسكوفا قد منحت التشيك نقطتها الأولى، بانتصارها اليوم على ميهيلا بوزارسينيسكو، بمجموعتين دون رد 6-1 و6-4.

لكن أعادت سيمونا هاليب رومانيا لحسابات التأهل، بالفوز على كاترينا سينياكوفا بمجموعتين دون رد، 6-4 و6-0.

وسيشهد غدًا الأحد مواجهة من العيار الثقيل، بين هاليب وبليسكوفا، بينما ستجمع المواجهة الأخرى بين سينياكوفا وبوزارسينيسكو.

وستختتم المواجهات بمباراة الزوجي، بين باربورا كرجتشيكوفا وسينياكوفا، وإيرينا كاميليا باجو ومونيكا نيكوليسكو.

وعلى الجانب الآخر، اقتربت فرنسا وبيلاروسيا كثيرا من التأهل لنصف النهائي، حيث باتتا على بعد انتصار وحيد من أجل الصعود.

وتقدمت فرنسا على بلجيكا بنقطتين دون رد، بعد فوز كارولين جارسيا على أليسون فان يوتفانخ، بمجموعتين لواحدة 7-6 (7-2) و4-6 و6-2، وأليز كورنيه على أليسي ميرتنز بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 (8-6) و6-2.

أما بيلاروسيا فتقدمت هي الأخرى بنقطتين دون رد، عقب فوز أليكساندرا ساسنوفيتش على تاتيانا ماريا بمجموعتين دون رد، 7-6 (7-3) و6-3.

وأهدت أرينا سابلينكا بيلاروسيا نقطتها الثانية، بفوزها على أندريا بيتكوفيتش بسهولة، بمجموعتين دون رد أيضا 6-2 و6-1.

وستكتمل مواجهات دور الثمانية، بمباراة الولايات المتحدة وأستراليا.