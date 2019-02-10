كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - فالفيردي يُعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو بالليجا

برشلونة

أعلن نادي برشلونة عبر موقعه على شبكة الإنترنت عن قائمة الفريق التي إختارها المدير الفني إيرنستو فالفيردي للمباراة التي ستجمع الفريق غداً الأحد مع مضيفه أتلتيك بيلباو في الجولة الحادية والعشرون من الدوري الاسباني.

القائمة شهدت تواجد ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي، وسيتواجد مجدداً الحارس بينيا لتعويض المصاب سيلسين، كما يتواجد الظهير الأيسر الشاب جواو ميراندا من الفريق الرديف لتعويض ألبا الموقوف، وسيغيب للإصابة أيضاً آرثر واومتيتي ورافينيا.

قائمة برشلونة كاملة ::

حراسة المرمى : تير شتيغن – إينياكي بينيا.

خط الدفاع : ميراندا -لينغليت – بيكيه – فيرمايلين – مورييو – سيميدو – روبرتو.

خط الوسط : آلينا – فيدال – راكيتيتش – كوتينيو – بوسكيتش.

خط الهجوم : سواريز – بواتينغ – مالكوم – ميسي – ديمبيلي.