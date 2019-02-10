كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - أماني أبو زيد: 80% من شركات الطيران بالقارة السمراء غير أفريقية

معتز عوض

قالت أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، إن هناك 20 دولة أفريقية فتحت حدودها أمام مواطني القارة للدخول بدون تأشيرة أو عبر تأشيرة إلكترونية.

وتابعت أبو زيد خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «80% من شركات النقل الجوي بالقارة السمراء غير أفريقية، لذلك أطلق الاتحاد مبادرة تحرير الطيران المدني لتمكين الشركات الأفريقية من المنافسة»، مؤكدة أهمية تطوير المطارات بالمدن الكبيرة والصغيرة بجميع دول القارة.

وأكدت أهمية تطوير النقل في جذب السياحة إلى دول القارة.