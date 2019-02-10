كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - أحمد موسي: من قتل يقتل.. وتحية للقضاء والشرطة المصرية

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإرهاب تشن هجوما على مصر، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية (أحمد ماهر الهنداوي،والمعتز بالله غانم، وعبد الحميد متولي) لاشتراكهم في اغتيال نجل المستشار محمود السيد بالدقهلية.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين الثلاثة، علاوة عن اثنين آخرين هربوا إلى تركيا»، مشيرا إلى أن محكمة النقض أيدت حكم إعدام الإرهابيين الخمسة.

وأردف موسى «العائلات التي تبكي الآن، مش فيه أسر فقدت أولادها بسبب جرائم الإرهاب، ما يحدث هو القصاص الذي أمرنا الله به»، معلقاً «من قتل يقتل، وتحية للقضاء والشرطة المصرية».