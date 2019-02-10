كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - النجمة ياليتزا أباريسيو تكشف عن الصعوبات التي واجهتها أمام roma

تصدرت النجمة المكسيكة ياليتزا أباريسيو غلاف مجلة Teen vogue بنسختها الامريكية احتفالا بترشحها جائزة افضل ممثلة في حفل الاوسكار الـ91.

واعترفت ياليتزا البالغة من العمر 25 عامًا انها كانت في صراع خلال تصوير فيلم Roma بأن تقف امام الكاميرا وتؤدي دورها على افضل وجه دون الشعور بالخوف من رهبة الكاميرا،لافتة الى انها تعملت خلال التصوير لهجة مسكيكة معينة.

وأكدت ان الاضواء التي تلاحقها الان هي فرصة قد لا تكرر مرة أخرى لذلك فهي تستمع بكل لحظة تعيشها، مشيرة الى انها تلقت ردود افعال جيدة حول دور " كليو" من نجوم كبار في السينما العالمية.