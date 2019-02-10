كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - يحي الفخراني يعود لمسرح السعودية ب٣ عروض للملك لير

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن تعاقدها على تقديم 6 عروض مسرحية بالمملكة العربية السعودية، من عرض «الملك لير» للنجم يحيى الفخراني.

وكتبت هية الترفيه السعودية من خلال حسابها على تويتر، في تغريدتها قائلة: «"الملك لير" مسرحية تراجيدية من بطولة الفنان يحيى الفخراني ستُقدم في 6 عروض وفي مناطق مختلفة حول المملكة، خلال هذا العام!».

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذى لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى