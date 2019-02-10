كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - المصري محمد عبد الله الأمام عضو بالمجلس الإستشاري لقمة الحكومات

أمينة محمد: على الحكومات تمكين دور الشباب في الاستدامة

يضم 12 عضواً منهم 6 إناث و6 ذكور وأعمارهم بين 19 إلى 30 عاماً

الهاشمي: الإمارات نموذج عالمي في تمكين فئة الشباب

المزروعي: نهدف إلى جعل الاستدامة ممارسة يومية في حياة الشباب

دبي 9 فبراير 2019: في إطار توجهات دولة الإمارات لتمكين الشباب وتفعيل دورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة خلال فعاليات منتدى التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات، عن تشكيل مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة للعام 2019 الأول في الإمارات وتسمية أعضائه، بعد الانتهاء من عمليات تقييم طلبات المرشحين الذين اجتازوا جميع مراحل التقييم الثلاثة.

وتم الإعلان عن أعضاء المجلس الشبابي بالتزامن مع الكلمة الافتتاحية لمعالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التي أكدت على أهمية تسخير الطاقات الكامنة لدى الرواد والقيادات الشبابية في المجتمعات، عبر غرس فكر وثقافة الابتكار والاستخدام الفعال للتقنيات الحديثة.

ويضم المجلس 12 عضواً بينهم 10 من الإمارات هم كل من عذبة حمدان أحمد الشحي، وأحمد محمد علي المرزوقي، ومريم محمد يوسف آل علي، وياسر جميل الخوري، وإيمان سلمان عبيد السويدي، ومحمد راشد اليماحي، وهدى عبد الرحمن محمد التميمي، ومعاذ إبراهيم النقبي، وعفراء خلفان المنصوري، وأحمد سيف المنصوري، إضافة إلى محمد عبدالله الإمام، من جمهورية مصر العربية، وكافي وو من جمهورية الصين الشعبية.

الهاشمي: نموذج عالمي

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أن الإمارات أصبحت حاضنة لنموذج عالمي مبتكر في عملية تمكين الشباب وتفعيل دورهم ومشاركتهم في العملية التنموية الوطنية، انطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على دعم هذه الفئة من المجتمع وتأهيلها لمواجهة كل التحديات المستقبلية وتزويدها بالأدوات والوسائل التي تدعم جهودهم لبناء وطن مبني على اقتصاد معرفي ومستدام".

المزروعي: الإمارات لا تدخر جهداً لتمكين الشباب

من جهتها، أكدت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، أن حكومة دولة الإمارات لا تدخر جهداً في توفير كل ما من شأنه أن يمّكن الشباب من إبراز طاقاتهم وإمكانياتهم المبدعة من أجل مستقبل زاهر ومستدام.

وقالت معاليها إن المجلس يشكل منبراً مهماً لشباب الدولة وسيلعب دوراً في جعل الاستدامة والمواضيع المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، جزءاً من فكر وأسلوب الحياة والسلوك اليومي لدى الشباب في دولة الإمارات.

منصة لأفكار ورؤى الشباب

ويشكل إطلاق مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة منصة تتيح فرصة لتعزيز مشاركة الشباب في رسم الاستراتيجيات والمساهمة في صنع القرارات التي تمكن جيل اليوم وقادة المستقبل من صنع مستقبل زاهر ومستدام لأجيال اليوم والمستقبل.

وتركز مهمة أعضاء المجلس على وضع "استراتيجية شباب الإمارات 2030" التي تهدف إلى تمكين شباب دولة الإمارات من تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة، ومنذ الإعلان عن مبادرة المجلس الاستشاري للشباب تقدم أكثر من 600 مرشح لعضوية المجلس واختيار من يمثل جيل الشباب وقد نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، مجموعة من المراحل لاختبار المقدرات المعرفية والفكرية لكل المرشحين للعضوية والذين سيشكلون أول قائمة لأعضاء مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، وهو فريق عمل مكون من مجموعة من شباب المهتم والمطلع على المواضيع المتعلقة بالاستدامة وينطوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.

وتتراوح أعمار أعضاء المجلس بين 19 و30 عاماً وبينهم 10 إماراتيين يحملون شهادات في تخصصات مختلفة منها الهندسة والاستدامة والعلاقات الدولية وإدارة الأعمال، ويعملون في قطاعات متنوعة.