كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - مصوران فاشلان يخربان صور حفل زفاف عروسين

حصل مصوران على لقب "أسوأ مصوري زفاف في بريطانيا" بعدما خربا صور عروسين، ولجأ الزوجان إلى صور قام الضيوف بالتقاطها لتخليد هذه اللحظة.

فشل الزوجان "دارين وأديل ماكدونا" – اللذان يديران عملا لتصوير حفلات الزفاف في التقاط أهم لحظات العروسين إلى جانب التقاط الصور المهزوزة والباهتة وإرسال الصور بعد شهور من حفل الزفاف.

وتحقق الشرطة حاليا في مزاعم بأن المصورين وعدا العروسين بالتقاط صور مذهلة للحفل، باستخدام طائرات بدون طيار، وتخليد الحفل لحظة بلحظة.

وكان العروسان قد قاما بالحجز لدى المصورين في العام الماضي، لتصوير حفل زفاف رومانسي مقابل 500 جنيه إسترليني.

وقالت العروس إن أديل كانت تبكي طوال العرس واشتكت من أنها تعاني من الاكتئاب والقلق بسبب فقدان طفل. وبعد أشهر من الانتظار، كانت الصور مهزوزة وغير صالحة لوضعها في ألبوم الزفاف.

كما أفادت التقارير أن أكثر من 200 زوج اشتكوا من المصورين، وعدم حصولهم على صور زفاف لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.