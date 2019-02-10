كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - طلاب يحولون الموز إلى بيانو في مهرجان للتكنولوجيا - فيديو



أبهر طلاب مشاركون في مهرجان للتكنولوجيا في كازاخستان الحضور بقدرتهم على خلق آلة موسيقية رائعة من فاكهة الموز. أقيم المهرجان في مدينة ألماتي، حيث لفت الطلاب الذين استخدموا الفاكهة لعزف الموسيقى الكثير من الانتباه. تم مشاركة لقطات عبر موقع يوتيوب لخمسة أصابع من الموز على طاولة تم توصيلها بأدوات إلكترونية متصلة بجهاز كمبيوتر. وظهرت فتاة تستعرض موهبتها في العزف من خلال الضغط على الموز وتعزف النوتات المختلفة وكأنها تلعب بأصابعها على بيانو. يشار إلى أن عالما أستراليا تمكن من صنع مولد للكهرباء يستخدم الموز المتحلل التالف كوقود منذ عدة سنوات في محاولة لتوفير مصدر للطاقة البديلة.

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