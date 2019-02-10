كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - سفير أميركا في أوروبا يهدد: نعاقب الشركات المتعاونة مع إيران

حذر السفير الأميركي في الاتحاد الأوروبي، غوردن ساندلند، في حديث صحافي، من أن بلاده ستعاقب الشركات التجارية الأوروبية التي ستتعامل مع الآلية المالية الأوروبية من أجل الالتفاف على العقوبات ضد إيران.

وقال ساندلند في حديث مع وكالة "بلومبرغ" إن الولايات المتحدة ستكشف عن هذه الشركات، وعندها ستفرض عقوبات ضدها.

يشار إلى أن الآلية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران المعروفة بـ"Instex"، تم تسجيلها يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان رئيس السلطة القضائية، صادق آملي لاريجاني، ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، قد قالا إن الدول الأوروبية اشترطت انضمام إيران إلى مجموعة "FATF" وقبول التفاوض حول الصواريخ الباليستية.

وفی حدیثه مع قناة "Russia Today" الإخبارية، أشار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى أن الآلية المالية الأوروبية "ليست آلية مالية بالمعنى الحقيقي، لكنها ستوفر إطارًا للتواصل بين التجار الإيرانيين والأوروبيين، ومن المقرر أن يتم توسيعها لتشمل الدول غير الأوروبية أیضًا".

کما أكد السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، ساندلند، على هذا المضمون أيضًا، وأوضح أن "الأفعال الأميركية ضد إيران تعني أن الآلية المالیة الأوروبیة ستكون موجودة، لكنها ستستخدم بصورة محدودة".

ووصف ساندلند إنشاء آلية مالية للتجارة مع إیران، بأنها "ورقة التوت"، التي أتاحها الاتحاد الأوروبي لإیران لإنقاذ الصفقة النووية.